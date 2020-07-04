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МИД: Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

Ранее New York Times написала, что РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с террористической группировкой "Талибан"*, участвует в наркоторговле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканале "Россия-1".

Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чём-то, в наркотрафике. У них самолёты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить, — отметил Кабулов.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России из-за информации о "сговоре".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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