МИД: Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

— Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чём-то, в наркотрафике. У них самолёты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить, — отметил Кабулов.