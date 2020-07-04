В Гатчине пенсионерка устроила "фекальную войну", чтобы отвоевать место под клумбу — видео

Видео © телеграм-канал Mash на Мойке

Пожилая жительница Гатчины решила во что бы то ни стало отвоевать место под клумбу. В борьбе за участок земли, на котором стоят качели, она пользуется самыми грязными методами. Видео с одной из её проделок опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".

На кадрах видно, как 90-летняя пенсионерка обмазывает ненавистные качели фекалиями. Жители района утверждают, что это далеко не единственный неадекватный поступок, совершённый "старушкой Шапокляк".

По словам родителей местных детей, женщина в прошлом кидалась на них с лопатой, а как-то раз даже попробовала вырвать качели с корнем, но ей это оказалось не под силу.

Отмечается, что пожилая пакостница числится на учёте в полиции, однако правоохранители никак не могут повлиять на неё.