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В подмосковном Пушкино вспыхнула промзона

Информации о погибших и пострадавших нет.

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Фото © МЧС РФ

На территории промзоны в подмосковном Пушкино на Кудринском шоссе произошёл пожар. Об инциденте сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило около двух часов дня.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается дым из-под кровли, — отметили в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвует 68 человек и 21 единица техники. В ведомстве добавили, что перед прибытием огнеборцев 20 человек эвакуировались самостоятельно. Информации о погибших и пострадавших нет.

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