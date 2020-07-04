В подмосковном Пушкино вспыхнула промзона

На территории промзоны в подмосковном Пушкино на Кудринском шоссе произошёл пожар. Об инциденте сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвует 68 человек и 21 единица техники. В ведомстве добавили, что перед прибытием огнеборцев 20 человек эвакуировались самостоятельно. Информации о погибших и пострадавших нет.