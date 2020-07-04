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Покупателей жилья в Московской области на год освободят от транспортного налога

Глава региона напомнил, что "копейка рубль бережёт".

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Фото © Егор Алеев / ТАСС

В Подмосковье будет отменён транспортный налог для впервые приобретающих недвижимость в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Купленная недвижимость должна быть введена в эксплуатацию не более трёх лет назад, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

В ближайшее время введём ещё одну льготу — на один год освободим от уплаты транспортного налога на автомобиль, если человек впервые купил дом или квартиру и зарегистрировался в Московской области, — сказал глава региона телеканалу РБК.

По мнению Воробьёва, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией жители Подмосковья оказались в сложных условиях, потому "любая помощь" актуальна. Губернатор отметил, что у большинства транспортный налог не очень высокий, но "копейка рубль бережёт".

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