Покупателей жилья в Московской области на год освободят от транспортного налога

В Подмосковье будет отменён транспортный налог для впервые приобретающих недвижимость в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Купленная недвижимость должна быть введена в эксплуатацию не более трёх лет назад, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.
— В ближайшее время введём ещё одну льготу — на один год освободим от уплаты транспортного налога на автомобиль, если человек впервые купил дом или квартиру и зарегистрировался в Московской области, — сказал глава региона телеканалу РБК.
По мнению Воробьёва, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией жители Подмосковья оказались в сложных условиях, потому "любая помощь" актуальна. Губернатор отметил, что у большинства транспортный налог не очень высокий, но "копейка рубль бережёт".