Покупателей жилья в Московской области на год освободят от транспортного налога

В Подмосковье будет отменён транспортный налог для впервые приобретающих недвижимость в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Купленная недвижимость должна быть введена в эксплуатацию не более трёх лет назад, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

— В ближайшее время введём ещё одну льготу — на один год освободим от уплаты транспортного налога на автомобиль, если человек впервые купил дом или квартиру и зарегистрировался в Московской области, — сказал глава региона телеканалу РБК.