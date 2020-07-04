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Скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

В "Автодоре" отметили, что Россия имеет право на дороги с такой скоростью.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Допустимая скорость на трассах М11 "Нева", М4 "Дон" и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ч. Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч. В частности, на М11 сейчас допустимый скоростной лимит 130 км/ч. Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять 150 км/ч, — цитирует Петушенко ТАСС.

Напомним, с 1 июля для российских водителей начали действовать новые правила. Изменения коснулись порядка проведения медосвидетельствования, постановки на учёт тюнинговых машин, а также ввоза праворульных автобусов, грузовиков и строительной спецтехники.

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