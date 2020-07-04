Скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

Допустимая скорость на трассах М11 "Нева", М4 "Дон" и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ч. Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

— Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч. В частности, на М11 сейчас допустимый скоростной лимит 130 км/ч. Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять 150 км/ч, — цитирует Петушенко ТАСС.