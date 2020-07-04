СМИ сообщили, что Ефремова попытаются защитить в суде эпилепсией

Заслуженный артист России Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией. Юристы актёра в суде хотят строить его линию защиты, заявив о случившемся у него припадке прямо перед смертельной аварией в центре российской столицы. Об этом сообщили "Известия", сославшись на источник.

Эту информацию уже прокомментировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В разговоре с телеканалом "360" защитник заявил, что она не соответствует действительности.

— Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? — сказал юрист.

Пашаев напомнил, что не является шоуменом, не работает на публику, раскрывать линию защиты заранее не может.