СМИ сообщили, что Ефремова попытаются защитить в суде эпилепсией

Заслуженный артист России Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией. Юристы актёра в суде хотят строить его линию защиты, заявив о случившемся у него припадке прямо перед смертельной аварией в центре российской столицы. Об этом сообщили "Известия", сославшись на источник.
Эту информацию уже прокомментировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В разговоре с телеканалом "360" защитник заявил, что она не соответствует действительности.
— Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? — сказал юрист.
Пашаев напомнил, что не является шоуменом, не работает на публику, раскрывать линию защиты заранее не может.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный неразговорчив, у Ефремова обострились болячки.