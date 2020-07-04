Сеть подпольных казино накрыли в Волгограде

В Волгограде следователи совместно с полицией пресекли деятельность нескольких игорных заведений. Подозреваемыми проходят 31 человек, 11 из них в статусе организаторов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах, специально арендованных для этих целей. Действовали они в условиях строгой конспирации — испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку, — говорится в сообщении.

Из подпольных казино изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, а также денежные средства. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой".