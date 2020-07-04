Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сеть подпольных казино накрыли в Волгограде

В организации игровых клубов подозревается 11 человек.

143
Post cover

Фото © Pixabay

В Волгограде следователи совместно с полицией пресекли деятельность нескольких игорных заведений. Подозреваемыми проходят 31 человек, 11 из них в статусе организаторов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах, специально арендованных для этих целей. Действовали они в условиях строгой конспирации — испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку, — говорится в сообщении.

Из подпольных казино изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, а также денежные средства. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой".

Напомним, ранее правоохранители накрыли подпольное казино в Норильске. В полиции полагают, что организатором игрового клуба может быть 23-летняя девушка.

Выбор редакции

Loading...