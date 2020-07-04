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В Пензе вручили ключи от квартир врачам, работающим с CoViD-19 — видео

Ранее губернатор решил выделить медицинскому персоналу 100 квартир.

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Видео предоставлено Лайфу

В Пензе на стадионе "Первомайский" в торжественной обстановке вручили десять ключей от квартир медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией. В церемонии участвовал губернатор области Иван Белозерцев.

Среди десяти счастливчиков, получивших ключи на стадионе, преимущественно те, кто работает в так называемой красной зоне. Всего, согласно предложению губернатора, квартиры должны получить сто медработников.

Обратившись к присутствующим на мероприятии, Белозерцев заметил, что медики — "герои сегодняшнего времени".

Хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сёстрам, водителям скорой помощи — всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей, — приводит его слова пресс-служба.

Ранее эпидемиолог предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для организма.

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