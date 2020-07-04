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В Калмыкии семьи с детьми от 8 до 18 лет получили региональные выплаты в полном объёме

Для этого направлено 64 миллиона рублей.

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Фото © Shutterstock

В Калмыкии региональные единовременные выплаты в размере 5000 рублей родителям, имеющим детей от 8 до 18 лет и являющимся получателями государственного ежемесячного пособия на ребёнка, осуществлены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития, труда и занятости республики.

По состоянию на 2 июля 2020 года объём средств, направленных на единовременную денежную выплату, составляет 64 миллиона рублей на 12 791 ребёнка, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июля началось начисление новых единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет. Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей, она предусмотрена для всех российских детей — вне зависимости от материального положения родителей.

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