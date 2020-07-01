1 июля начинаются новые выплаты на детей до 16 лет

В России с 1 июля начинается начисление новых единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет, напомнили в Минтруда.
Те родители, которые уже подавали заявки на пособия несовершеннолетним до трёх лет и от трёх до 16 лет за апрель-июнь, получат их автоматически по указанным реквизитам. Если же ранее семьи не оформляли запрос, то это можно сделать до октября текущего года.
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей, она предусмотрена для всех российских детей, вне зависимости от материального положения родителей.
Утром 1 июля первые пособия получили Восток Телеинформ". Кроме того, средства начали поступать семьям в Новосибирске и Забайкалье, рассказали местные СМИ. А в Санкт-Петербурге деньги за июль были перечислены на счета некоторых родителей уже накануне, 30 июня, отметило издание "Невские новости".
Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 000 рублей. Такую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Михаил Мишустин на заседании правительства 25 июня отметил, что на эти цели направят более 270 миллиардов рублей. Он уже подписал соответствующее постановление.