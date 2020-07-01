1 июля начинаются новые выплаты на детей до 16 лет

В России с 1 июля начинается начисление новых единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет, напомнили в Минтруда.

Те родители, которые уже подавали заявки на пособия несовершеннолетним до трёх лет и от трёх до 16 лет за апрель-июнь, получат их автоматически по указанным реквизитам. Если же ранее семьи не оформляли запрос, то это можно сделать до октября текущего года.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей, она предусмотрена для всех российских детей, вне зависимости от материального положения родителей.

Утром 1 июля первые пособия получили Восток Телеинформ". Кроме того, средства начали поступать семьям в Новосибирске и Забайкалье, рассказали местные СМИ. А в Санкт-Петербурге деньги за июль были перечислены на счета некоторых родителей уже накануне, 30 июня, отметило издание "Невские новости".