В РФ появилась образовательная онлайн-программа о способах оценки информации и выявления фейков

В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" состоялось открытие новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации". Слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, которые позволят рационально воспринимать получаемые сведения.
Первыми участниками программы станут победители и финалисты трёх сезонов конкурса управленцев "Лидеры России".
— Пожалуй, главное конкурентное преимущество управленца и обязательное требование — учиться. Мне кажется, программа "Право знать", которую подготовила мастерская управления "Сенеж", — это очень интересная возможность для кого-то расширить имеющиеся профессиональные знания, а для кого-то сделать шаг в новую отрасль знаний, — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на онлайн-церемонии открытия программы.
Он также вспомнил легендарную фразу из фильма "Брат-2" о том, что сила в правде. Кириенко подчеркнул, что жители России особенно чувствуют правду.
— Всё больше видов деятельности успешно реализуется в интернет-пространстве. Это открывает большие возможности, но и создаёт дополнительные риски. Ранее в офлайн-управлении всё можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно... Это означает, что большой вызов для каждого управленца — уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, её анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения, — добавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.
Один из первых советов, как спокойно реагировать на большой поток фейковой информации, дала участникам церемонии открытия программы победитель специализации "Наука" конкурса "Лидеры России" доктор социологических наук Екатерина Митягина. По её словам, следует час пробыть без использования гаджетов или выбрать место в доме, где использование их будет запрещено.