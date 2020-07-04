В РФ появилась образовательная онлайн-программа о способах оценки информации и выявления фейков

В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" состоялось открытие новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации". Слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, которые позволят рационально воспринимать получаемые сведения.

Первыми участниками программы станут победители и финалисты трёх сезонов конкурса управленцев "Лидеры России".

— Пожалуй, главное конкурентное преимущество управленца и обязательное требование — учиться. Мне кажется, программа "Право знать", которую подготовила мастерская управления "Сенеж", — это очень интересная возможность для кого-то расширить имеющиеся профессиональные знания, а для кого-то сделать шаг в новую отрасль знаний, — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на онлайн-церемонии открытия программы.

Он также вспомнил легендарную фразу из фильма "Брат-2" о том, что сила в правде. Кириенко подчеркнул, что жители России особенно чувствуют правду.

— Всё больше видов деятельности успешно реализуется в интернет-пространстве. Это открывает большие возможности, но и создаёт дополнительные риски. Ранее в офлайн-управлении всё можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно... Это означает, что большой вызов для каждого управленца — уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, её анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения, — добавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.