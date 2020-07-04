В МИД отвергли обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Обвинения в адрес Москвы о несоблюдении договора с Вашингтоном об ограничении подземных испытаний ядерного оружия не соответствуют действительности, заверили в МИД РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Комментируя вышедший доклад США о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями, российские дипломаты подчеркнули, что в документе присутствуют утверждения, не соответствующие действительности.

— На абсолютно ложных посылах строятся утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения Россией обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях, — уточнили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что Вашингтон никоим образом не подтверждает слова о том, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания и проводит эксперименты. Да и сами авторы доклада признаются, что не знают "ни о количестве таких экспериментов" в прошлом году, ни о том, были ли они вообще.

В МИД РФ считают, что такие инсинуации вбрасываются для отвлечения внимания от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и того факта, что Вашингтон, отказавшись от ратификации договора, фактически поставил его "на грань полного развала".