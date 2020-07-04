Среднеуральский монастырь, основанный схиигуменом Сергием, открыли для прихожан

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является. Епархиальный суд в Екатеринбурге признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишил его сана. Теперь это решение должен утвердить патриарх.