Россия является единственной страной в мире, которая обладает историческим правом предъявлять требования Украине, так как последняя состоялась как государство именно благодаря ей. Такое мнение высказал сенатор от крымского региона, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он убеждён, что президент Незалежной Владимир Зеленский лукавит, так как действует по указке США и стран Евросоюза.

— Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России, — приводит его слова РИА "Новости".

Цеков напомнил, что, согласно истории, в момент объединения Украины и России в 1654 году за первым государством была закреплена сравнительно небольшая территория. Он подчеркнул, что на протяжении развития обеих стран Россия "защищала и расширяла" Украину. Фактически весь юго-восток и западная часть современной Незалежной — те земли, которые страна получила из-за соединения с соседним государством.