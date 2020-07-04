В Белгороде родители закрыли ребёнка в машине в жару

В Белгороде родители заперли в машине ребёнка в жаркую погоду. Об инциденте сообщил телеграм-канал "Жесть Белгород".
Фото © Телеграм-канал "Жесть Белгород"
По данным канала, малыш сидел в авто на улице Некрасова, в то время как температура воздуха поднялась примерно до 37 градусов. Очевидцы утверждают, что ребёнку было не больше года. Заметившие малютку вызвали полицию. Правоохранители разбили окно и достали маленького пассажира.
Свидетели произошедшего утверждают, что через некоторое время к авто подбежал отец ребёнка и устроил скандал из-за разбитого стекла.
В региональном управлении СКР уже заинтересовались этим случаем и проводят проверку.
Другой не менее шокирующий инцидент произошёл в Екатеринбурге. Сначала в Сети появились кадры пьяного конфликта, в ходе которого маленькая девочка взялась за нож, пытаясь защитить мать. В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика. По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью.