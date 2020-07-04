Российские корабли на учениях в Чёрном море разыграли "морской бой"

В Чёрном море прошло плановое учение по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы, в нём приняли участие экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота России. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе первого этапа учений были выполнены зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. Экипажи отработали действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника. На втором этапе корабельная ударная группа реализовала цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.