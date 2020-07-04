При стрельбе в баре в США погиб человек, есть раненые

По меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в баре в Джексоне, штат Миссисипи. Об инциденте сообщает агентство Associated Press.

В официальном пресс-релизе местных властей уточнили, что ранения получили женщина и двое мужчин, опасности для жизни они не представляют. Раненный в область шеи 41-летний мужчина скончался на месте.

🚨 WANTED: Javarius Stewart-21, one count of murder and three counts of aggravated assaults stemming from the M-Bar shooting early this morning. Anyone w/ information on his whereabouts is asked to call Crimestoppers at 601-355-TIPS or call HCSO at 601-352-1521. pic.twitter.com/NdWFZOcHgW — Hinds County Sheriff's Office (@CountyHinds) July 4, 2020