При стрельбе в баре в США погиб человек, есть раненые

По меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в баре в Джексоне, штат Миссисипи. Об инциденте сообщает агентство Associated Press.
В официальном пресс-релизе местных властей уточнили, что ранения получили женщина и двое мужчин, опасности для жизни они не представляют. Раненный в область шеи 41-летний мужчина скончался на месте.
🚨 WANTED: Javarius Stewart-21, one count of murder and three counts of aggravated assaults stemming from the M-Bar shooting early this morning. Anyone w/ information on his whereabouts is asked to call Crimestoppers at 601-355-TIPS or call HCSO at 601-352-1521. pic.twitter.com/NdWFZOcHgW— Hinds County Sheriff's Office (@CountyHinds) July 4, 2020
В администрации шерифа округа уточнили, что стрельба произошла после ссоры. Подозреваемому удалось сбежать с места происшествия. Правоохранители утверждают, что огонь открыл 21-летний темнокожий юноша. Его фотографии опубликовали в "Твиттере", попросив местных жителей сообщить о его местонахождении.