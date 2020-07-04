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При стрельбе в баре в США погиб человек, есть раненые

Правоохранители утверждают, что огонь открыл темнокожий мужчина.

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Фото © Pixabay

По меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в баре в Джексоне, штат Миссисипи. Об инциденте сообщает агентство Associated Press.

В официальном пресс-релизе местных властей уточнили, что ранения получили женщина и двое мужчин, опасности для жизни они не представляют. Раненный в область шеи 41-летний мужчина скончался на месте.

В администрации шерифа округа уточнили, что стрельба произошла после ссоры. Подозреваемому удалось сбежать с места происшествия. Правоохранители утверждают, что огонь открыл 21-летний темнокожий юноша. Его фотографии опубликовали в "Твиттере", попросив местных жителей сообщить о его местонахождении.

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