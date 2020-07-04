Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Губернатор Краснодарского края подал документы для переизбрания на новый срок

Ранее это решение одобрил президент РФ.

69

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодня подал заявление на регистрацию кандидата на должность губернатора, — отметил глава Кубани.

Фото © Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

К своему сообщению он приложил фотографию.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал решение Кондратьева избираться на новый срок. Глава государства подчеркнул, что решающее слово в этом вопросе в любом случае остаётся за жителями края.

Выбор редакции

Loading...