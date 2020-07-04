Губернатор Краснодарского края подал документы для переизбрания на новый срок

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

— Сегодня подал заявление на регистрацию кандидата на должность губернатора, — отметил глава Кубани.

Фото © Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

К своему сообщению он приложил фотографию.