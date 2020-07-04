В ЛДПР заверили, что для комфортного и безопасного голосования по поправкам были созданы все условия

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв поблагодарил организаторов голосования по поправкам к конституции за огромную работу, которую они провели. Он подчеркнул, что для комфортного и безопасного всероссийского голосования были созданы все возможные условия.

— Это обеспечение полной безопасности в процессе посещения участков, наличие множества форматов реализации избирательных прав, применение электронного голосования, голосование на дому, во дворах, использование системы "Мобильный избиратель". Растянутость голосования во времени позволила обеспечить высокую явку. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что российская избирательная система самая передовая, высокотехнологичная, прозрачная в мире, — сказал Лайфу Дегтярёв.

Он также отметил особенную важность поправок о территориальной целостности, индексации пенсий и закреплении понятия семьи.

— Теперь нам предстоит привести российское законодательство в соответствие с новой конституцией, внести изменения в десятки законов. Это одна из приоритетных задач, поставленных Владимиром Владимировичем Путиным перед парламентом, — добавил Дегтярёв.

Напомним, вечером 1 июля закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России и утвердила их. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Согласно документу, они вступают в силу 4 июля.