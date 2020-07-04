МИД попросил не уведомивших о возвращении на родину россиян вернуть деньги

Министерство иностранных дел РФ просит несколько тысяч граждан, ранее застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса и вернувшихся на родину, не уведомив ведомство, вернуть излишне перечисленные бюджетные средства. Соответствующие сообщения направлены россиянам через личные кабинеты на портале госуслуг и на электронную почту, передаёт РИА "Новости".
— Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета, — сказано в поступивших гражданам сообщениях.
Как пояснили агентству в Минкомсвязи РФ, курирующем портал госуслуг, рассылка была сделана по просьбе российского внешнеполитического ведомства. Уведомления получили несколько тысяч россиян из списков, предоставленных МИД РФ.
Напомним, в апреле Правительство РФ утвердило положение о порядке оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за границы в связи с распространением коронавируса. Гражданам было решено оказать соцподдержку из расчёта 2400 рублей на одного взрослого человека в день и 1600 рублей — на ребёнка в возрасте до четырнадцати лет. 30 апреля премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на дополнительные выплаты застрявшим за рубежом соотечественникам.