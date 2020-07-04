В Крыму опровергли сообщения о повышении цен в отелях на 100%

Председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию якобы о повышении цен в местных отелях на 100%. Об этом сообщает ТАСС.

— Если цены и поднялись, то только на 10–15% по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул Черняк.

Он отметил, что цены повышаются на последние оставшиеся номера, такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе.

В одном из крупнейших туристических комплексов премиум-класса Крыма отметили, что конкретно у них цены остались прежними. И это при том, что себестоимость номера уже увеличилась на 10%, в том числе из-за дополнительных расходов на меры по безопасности.