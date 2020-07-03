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В Крыму ожидается аномальная жара, столбики термометров поднимутся до 38 градусов

Россиян призвали помнить о правилах безопасности, постараться поменьше находиться на солнце, пить больше воды и избегать алкогольных напитков.

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Мыс Меганом в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Аномально жаркая погода ожидает жителей Крыма и отдыхающих с 4 по 8 июля. В эти дни столбики термометров могут подскочить до 38 градусов, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33–38 градусов, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

В связи с прогнозом граждан призвали помнить о правилах безопасности, постараться поменьше находиться на солнце, пить больше воды и избегать алкогольных напитков. Спасатели напомнили, что выжигать траву на полях и разводить костры в лесах запрещено.

Ранее синоптик предупредил об "опасной погоде" в регионах России.

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