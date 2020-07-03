Колесо от КамАЗа едва не спровоцировало серьёзное ДТП на МКАД — видео

В Москве водитель решил поменять лопнувшее колесо и едва не спровоцировал серьёзное ДТП. Мужчина прижал свой КамАЗ к обочине на внутренней стороне МКАД и полез в кузов за запасным колесом. Он скинул его на дорогу, после чего запаска отскочила от полотна и попрыгала в сторону других машин. В распоряжении Лайфа оказались кадры с видеорегистратора.