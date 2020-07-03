Эксклюзив. Стала известна цена новых топовых смартфонов Vivo в России

Vivo X50, по данным источника, получит процессор Qualcomm Snapdragon 730, аккумулятор на 4200 мАч и экран диагональю 6,56 дюйма. Последний в том случае, если китайская и европейские версии смартфонов окажутся идентичными, разживётся ещё и частотой обновления в 90 Гц.

Средняя модель — Vivo X50 Pro — получит уже Qualcomm Snapdragon 765G. А аккумулятор увеличится на 115 мАч. Остальные детали не раскрываются.

К счастью или к сожалению, старшая модель серии — Vivo x50 Pro+ — в России не появится. С точки зрения характеристик она самая интересная. Так, например, её экран поддерживает частоту развёртки до 120 Гц. Да и система камер с двойным теле-, фотомодулем тоже интригует.