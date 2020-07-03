Почему страшно за iPhone 12. Кажется, его владельцы будут страдать

Apple готовит ряд изменений, а массовое производство задерживается из-за коронавируса. Из-за совокупности факторов релиз может получиться неудачным — и пользователи будут страдать. Разбираемся в проблемах компании.

Производство задерживается. Это может привести к массовому браку

Недавно Nikkei Asian Review опубликовало отчёт, по которому массовое производство iPhone 12 задержится на срок от четырёх недель до двух месяцев. Причина — приостановка работы заводов в Китае из-за коронавируса. По последним данным, массовое производство начнётся в начале октября этого года.

Издание отмечает, что Apple всеми силами пытается сократить эту задержку. Только нужно ли Apple спешить с выпуском устройств (их будет четыре)? Расторопность компании может привести к серьёзной проблеме — массовому браку в iPhone 12.

Так уже было в 2017 году, когда вышел iPhone X. Проблемы начались уже на презентации 12 сентября. Сначала Крейг Федериги не смог разблокировать устройство по сканеру лица Face ID, а потом выход устройства оказался отсрочен с конца сентября на ноябрь. Apple, очевидно, придерживалась перфекционизма и спешила к ивенту в Театре Стива Джобса.

Face ID не единственное, что стало проблемой iPhone X, в нём стабильно появлялись брак и системные ошибки. Смартфон вырубался на морозе, OLED-экран (тогда новая, необкатанная технология для компании) зеленел. В итоге счастливчики, урвавшие экземпляр из дефицитной партии, натурально мучились.

В этом году в плане добавления новых технологий ситуация похожая. iPhone 12 обещают быть прорывными: например, в камеры будет добавлен датчик Lidar для улучшения работы дополненной реальности, добавят модем 5G.

Всё это требует оптимизации. Стив Джобс отсрочил бы выход, ему нужно было, чтобы устройство работало идеально. Тим Кук так делать не будет — нынешний босс Apple думает о квартальной прибыли больше, чем о совершенствовании мира. iPhone 12 будут покупать, компания повысит продажи. Только у пользователей может появиться масса проблем.

Зарядки и наушников в комплекте не будет. Это преждевременное решение

Apple любит рисковать: она так отказалась от 3,5-мм разъёма, в итоге спустя четыре года о нём забыли. Но есть и неудачные решения. Например, отказ от USB-A в MacBook. Пока трудно представить пользование ноутбуками Apple без переходника. Как минимум их берут для подстраховки, вдруг пригодится.

Наушники EarPods давно пора отправить в могилу. Отказ от адаптера в комплекте слишком преждевременное решение, к которому пока не готова индустрия. В ней нет единого стандарта быстрой зарядки, а без этого пользователи получат массу проблем.

Эти два кейса будут самыми распространёнными.

1. Вы переходите с любого айфона, кроме 11 Pro и 11 Pro Max. В комплект к остальным моделям кладётся стыдный медленный адаптер на 5 ватт, с которым айфон с экраном без рамок заряжается за 4 часа, а с рамками — чуть меньше чем за три. Это позорный показатель — в 2020 году флагман заряжается полностью за час, а на 50% — за 20 минут.

2. Вы переходите с Android. Проблема в том, что индустрия смартфонов не пришла к единому стандарту быстрой зарядки. Айфоны поддерживают USB Power Delivery, он же заявлен в адаптерах Google Pixel и некоторых Sony. С другими стандартами будут проблемы.

Предположим, вы перешли на iPhone 12 с OnePlus 7T. У этого устройства зарядка — Warp Charge, и она несовместима с айфоном, а значит, для полной совместимости и безопасности будет питать смартфон на минимальной мощности из возможных. Получается, вы не будете использовать максимум возможностей смартфона и зарядного устройства.

Получается, самый грамотный вариант — докупить совместимый адаптер. А это, несомненно, вызовет всеобщий гнев и шутки о том, что Apple всеми силами выбивает деньги из пользователей.

Экрана 120 Гц может не быть. Это провал

Инсайдер Росс Янг опубликовал список смартфонов, которые получат экраны 120 Гц в этом году. И в нём нет ни одной модели iPhone 12. Он отметил, что Apple вела переговоры насчёт их использования в 2021 году, по 2020-му никакой конкретики.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020

Кажется, компания проигнорирует это решение, потому что летом обычно все детали о новинках известны.

В этом случае Apple безнадёжно отстанет от Android в плане технологических решений. Только аудиторию она вряд ли потеряет, она не смотрит на конкурентов. То есть iPhone 12 выберут путь SE (2020), предложившего дисплей с рамкой в эпоху разрамочности, и ещё раз докажет, что может не следовать за трендами рынка.