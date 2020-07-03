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Обнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти Тропи

На кадрах девушка едет на мотоцикле и улыбается, снимая окружающий её пейзаж.

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Видео © Instagram / o.ksulya

Мать погибшей на Бали 18-летней блогерши Насти Тропицель опубликовала в "Инстаграме" видео, снятое девушкой за два часа до роковой аварии.

Она отметила, что нашла запись в телефоне погибшей дочери.

Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или ещё куда-то, Настя в качестве пассажира. Вроде бы всё хорошо, она улыбается на этом видео, — написала женщина.

Мать блогерши призналась, что в день аварии ей хотелось позвонить дочери и подбодрить её после ссоры с отцом и она жалеет, что не прислушалась к внутреннему голосу.

Напомним, Настя Тропи погибла на Бали во время катания на мотоцикле. Сообщается, что девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате Настя получила травму головы и скончалась на месте аварии. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову". Ранее друзья блогерши рассказали, в каком состоянии она была перед гибелью.

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