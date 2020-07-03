Обнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти Тропи

Видео © Instagram / o.ksulya

Мать погибшей на Бали 18-летней блогерши Насти Тропицель опубликовала в "Инстаграме" видео, снятое девушкой за два часа до роковой аварии.

Она отметила, что нашла запись в телефоне погибшей дочери.

— Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или ещё куда-то, Настя в качестве пассажира. Вроде бы всё хорошо, она улыбается на этом видео, — написала женщина.

Мать блогерши призналась, что в день аварии ей хотелось позвонить дочери и подбодрить её после ссоры с отцом и она жалеет, что не прислушалась к внутреннему голосу.