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Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске

Ранее политик заявила, что надевает средство защиты, когда в этом есть необходимость, например в магазинах.

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Фото © Twitter / Dr. Reiner Haseloff

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное ранее журналистам обещание и предстала перед ними в маске. Фотографию канцлера в защитном средстве опубликовал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф в Twitter.

На снимке оба политика стоят во дворике бундесрата (Федеральный совет), где Меркель сегодня выступает с речью по поводу председательства страны в Совете Европейского союза. На маске Хазелоффа изображён герб его региона, а у канцлера — логотип председательства Германии в Совете ЕС.

Напомним, ранее на пресс-конференции журналистка поинтересовалась у Ангелы Меркель, почему её никто не видел в маске. Канцлер ответила, что надевает средство защиты, когда в этом есть необходимость, например в магазинах, и пообещала, что у СМИ появится возможность увидеть её в маске.

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