Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное ранее журналистам обещание и предстала перед ними в маске. Фотографию канцлера в защитном средстве опубликовал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф в Twitter.

На снимке оба политика стоят во дворике бундесрата (Федеральный совет), где Меркель сегодня выступает с речью по поводу председательства страны в Совете Европейского союза. На маске Хазелоффа изображён герб его региона, а у канцлера — логотип председательства Германии в Совете ЕС.