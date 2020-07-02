"Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Безруков показал редкие кадры со съёмок "Бригады"

Он с теплотой вспомнил каждого актёра, кто снимался в сериале, отметив, что это действительно классное кино. Безруков поделился, что на фотографиях ему 27 лет. Также артист рассказал, что во время съёмок он и его коллеги настолько вжились в образы, что даже стали между собой разговаривать на сленге — это очень возмущало звукорежиссёра-женщину.