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"Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Безруков показал редкие кадры со съёмок "Бригады"

Артист отметил, что это действительно классное кино.

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Актёр Сергей Безруков показал редкие фото со съёмочной площадки легендарного сериала "Бригада". Кадры артист опубликовал у себя в Instagram.

Разбирал старые фотографии... Вот нашёл со съёмочной площадки, 20002002 годы, — подписал пост Безруков.

Он с теплотой вспомнил каждого актёра, кто снимался в сериале, отметив, что это действительно классное кино. Безруков поделился, что на фотографиях ему 27 лет. Также артист рассказал, что во время съёмок он и его коллеги настолько вжились в образы, что даже стали между собой разговаривать на сленге — это очень возмущало звукорежиссёра-женщину.

Показ старых фото Безруков завершил снимком своего героя в сериале со словами: "Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Подписчики поблагодарили актёра за фильм и назвали его лучшим.

Сергей Безруков — российский актёр театра и кино, прославившийся в начале 2000-х после выхода сериала "Бригада", где он сыграл принципиального криминального авторитета Сашу Белого. Имя артист получил в честь Сергея Есенина, любимого поэта отца. Впоследствии он и сыграл Есенина в одноимённом сериале. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Безрукова читайте на сайте uznayvse.ru.

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