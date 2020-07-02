"Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Безруков показал редкие кадры со съёмок "Бригады"

Актёр Сергей Безруков показал редкие фото со съёмочной площадки легендарного сериала "Бригада". Кадры артист опубликовал у себя в Instagram.
— Разбирал старые фотографии... Вот нашёл со съёмочной площадки, 2000—2002 годы, — подписал пост Безруков.
Он с теплотой вспомнил каждого актёра, кто снимался в сериале, отметив, что это действительно классное кино. Безруков поделился, что на фотографиях ему 27 лет. Также артист рассказал, что во время съёмок он и его коллеги настолько вжились в образы, что даже стали между собой разговаривать на сленге — это очень возмущало звукорежиссёра-женщину.
Показ старых фото Безруков завершил снимком своего героя в сериале со словами: "Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Подписчики поблагодарили актёра за фильм и назвали его лучшим.
Сергей Безруков — российский актёр театра и кино, прославившийся в начале 2000-х после выхода сериала "Бригада", где он сыграл принципиального криминального авторитета Сашу Белого. Имя артист получил в честь Сергея Есенина, любимого поэта отца. Впоследствии он и сыграл Есенина в одноимённом сериале. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Безрукова читайте на сайте uznayvse.ru.