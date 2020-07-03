Отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия лишили сана

Епархиальный суд в Екатеринбурге признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишил его сана. Священнослужитель отрицал пандемию коронавируса, также его обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря.
— Постановили признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, правил святых апостолов, священных канонов, <…> низвергнуть схиигумена из священного сана, — заявил председатель суда Николай Малета.
Кроме того, суд попросил правоохранительные органы проверить сообщения о жестоком обращении с детьми на территории Среднеуральского женского монастыря.
Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он как стал отрицать коронавирус, критиковал тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывал людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.