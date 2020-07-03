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Адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки заявил, что историк ранее бил возлюбленную

По словам правозащитника, Ещенко была уверена, что бывший доцент СПбГУ ей изменял.

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Фото © ТАСС

Адвокат семьи аспирантки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко, Александр Бакшеев, заявил, что обвиняемый в убийстве девушки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов бил возлюбленную. Об этом сообщает РИА "Новости".

После проведённого адвокатского расследования я могу заключить, что Анастасия была уверена в том, что Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня её убийства, — сказал Бакшеев.

Он также отметил, что пока семья убитой не решила, какие места переписки Соколова и Ещенко могут быть озвучены на судебном заседании в открытом режиме, а какие — в закрытом.

Напомним, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Его задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Историка признали вменяемым. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.

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