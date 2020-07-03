В России задумались о проверке чиновников на знание норм русского языка

В России чиновников могут начать проверять на знание норм русского языка. Разработкой законопроекта уже занимается Минтруд, пишут "Известия".

В министерстве пояснили, что проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке РФ" разрабатывается в рамках перечня поручений президента Владимира Путина.

Инициатива предусматривает дополнительную проверку для тех, кто планирует стать госслужащим. Проект закона планируется внести в Госдуму до 15 сентября 2020 года.

— При проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в большинстве фракций Государственной думы эту инициативу встретили позитивно, чего нельзя сказать об экспертах. Так, доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Ирина Котелевская заметила, что владеть государственным языком должны все граждане страны, поэтому предъявлять такие требования лишь к госслужащим "унизительно". Она считает, что такие тесты и экзамены нужно более тщательно проводить среди учащихся школ.