Аллерголог посоветовала не расчёсывать комариные укусы из-за риска инфекционных болезней

Расчёсывание кожи в месте комариного укуса может привести к инфекционным заболеваниям, заявила агентству "Москва" аллерголог-иммунолог Галина Терещенко.

— Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчёса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии, — пояснила специалист Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Депздрава.

По словам врача, бактерии, такие как стрептококки, стафилококки, приводят к гнойничковым болезням кожи. Эти заболевания могут стать причиной серьёзных осложнений. От сильных расчёсываний на коже могут остаться рубцы.

— Если очевидно, что в место укуса попала инфекция, то есть образовался гнойник (место укуса горячее на ощупь, болит), ни в коем случае не нужно самостоятельно пытаться его вскрыть, — отметила Терещенко, порекомендовав обратиться к докторам.