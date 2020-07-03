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Twitter исключил термины "чёрный список", "хозяин" и "раб" из своих программных кодов

Их заменят более "инклюзивными".

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Фото © Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Социальная сеть "Твиттер" на волне протестов после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США приняла решение исключить из своих программных кодов такие термины, как "чёрный список", "раб" и "хозяин". Об этом сообщается в заявлении руководства компании.

Пользователям пообещали, что перечисленные слова заменят более "инклюзивными".

Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это, — отметили в послании.

Ранее стало известно, что в "Твиттере" появятся голосовые сообщения.

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