Россия, США и "Талибан". Зачем демократы пугают Трампа Афганистаном

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за причастность к нападениям радикального движения "Талибан" (запрещённая в России организация) на американских военных в Афганистане.

— Мы должны ввести санкции против России и должны это сделать прямо сейчас, — заявила она в интервью каналу MSNBC.

— В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, — прокомментировал высказывание Нэнси Пелоси пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, обвинения России в том, что она хоть как-то финансирует "Талибан", абсолютно беспочвенны, наоборот, это при поддержке ЦРУ появилась и выросла эта организация.

— Россия не имеет финансового или какого-то другого влияния на "Талибан". Мало того, сторонники этого движения были враждебны ещё к СССР и воевали против ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это движение было создано ЦРУ для того, чтобы вести войну против наших войск. Однако в 2001 году ситуация изменилась, после терактов в США, когда самолёты врезались в башни-близнецы, США сами начали военную операцию в Афганистане. Разумеется, у них происходят боестолкновения, при этом, кстати, там резко увеличилось производство наркотиков. В 2009 году научно-исследовательская группа конгресса США опубликовала доклад о ситуации в Афганистане, в котором было сказано, что производство опиумного мака выросло в десятки раз, кроме этого, крышевавшая производство мака армия США выплатила талибам 46 млн долларов, чтобы талибы не выращивали мак на занимаемой ими территории. "Талибан" эти договорённости нарушил, наоборот, увеличил производство, и вновь начались боестолкновения между ним и Штатами. И только Трампу удалось выйти на мировую, посмотрим, что из этого выйдет, — сказал эксперт.

Фото © Getty Images / Chip Somodevilla / Getty Images

Публицист Борис Рожин полагает, что ситуация в Афганистане у США прескверная. Штаты фактически признали, что не могут закончить войну, не могут взять под контроль большую часть территории Афганистана.

— Успехов давно нет, ещё при Обаме Штаты признали невозможным добиться военной победы, поняли, что не могут выиграть военными средствами. Последние переговоры между США и талибами пришли к тому, что США начали вывод войск в обмен на то, что талибы перестанут нападать и начнут переговоры с правительством Афганистана. При этом боевые действия продолжаются, "Талибан" контролирует прямо и косвенно более половины страны. Ситуация крайне неблагоприятная, и Трамп взял курс на спасение лица и вывод войск. Сами талибы заявили, что сообщения о том, будто их действия против американцев оплачивает Россия, дискредитируют усилия "Талибана" в борьбе с оккупантами, — говорит Борис Рожин. — Стоит отметить, что заявление Нэнси Пелоси было сделано на основе публикации New York Times, где не было никаких фактических свидетельств, только ссылки на анонимные источники. Официальные же органы власти, Белый дом и Пентагон, отвергают причастность России к подобным атакам.

Фото © AP / TASS

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что претензии в этом послании адресованы не талибам или даже России, а прежде всего Дональду Трампу. Данное заявление — прежде всего манёвр во внутренней политической жизни США.

— Прежде всего это не частное мнение конгрессмена, а системная позиция демократической партии, которая таким образом пытается загнать Трампа в ловушку. Трамп отрицает участие России в убийствах американских военных в Афганистане, он говорит, что ничего такого не знает, а с ним солидарен Пентагон. Демократы хотят заставить Трампа ввести санкции против России, и логика тут такая: если санкции введены, значит, получается, что Трамп признаёт, что это было. А значит, он вынужден будет признать и другие данные, в том числе те, согласно которым он знал, что Путин отдал этот приказ ещё с весны. Знал, но молчал. И это уже бьёт по Трампу, ибо что же ты за президент, который так подставляет своих солдат? Факты там уже никого не интересуют. В прошлом году было убито всего 22 американских военных в Афганистане, как-то бедновато, даже если посчитать, что их всех убили за русские деньги. Поэтому ситуация патовая, демократы, как могут ломят Трампа, а Трамп стоит и держится, шлёт всех лесом за докладом Пентагона, — пояснил эксперт.