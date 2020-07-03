РПЦ назвала условие лишения схиигумена Сергия сана

Принятое епархиальным судом в Екатеринбурге решение о лишении схиигумена Сергия (Романова) сана должен утвердить патриарх. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирусную инфекцию, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.