РПЦ назвала условие лишения схиигумена Сергия сана

Принятое епархиальным судом в Екатеринбурге решение о лишении схиигумена Сергия (Романова) сана должен утвердить патриарх. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
— После этого оно вступит в силу, — сказал Легойда РИА "Новости".
Глава Синодального отдела выразил надежду, что отец Сергий сможет "принести подлинное покаяние" и с мужеством и смирением примет вынесенное церковным судом "справедливое и канонически взвешенное решение".
Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирусную инфекцию, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.