Разработчики WhatsApp анонсировали появление новых функций

Мессенджер WhatsApp порадует пользователей крупным обновлением, вместе с которым к функционалу добавится пять новых опций. Об этом сообщается на сайте разработчиков приложения.

После установки последней версии мессенджера можно будет отправлять друг другу анимированные стикеры, а также добавлять контакты, просканировав QR-код пользователя.

Вместе с тем разработчики потрудились над улучшением групповых видеозвонков: теперь в них может участвовать до восьми человек и видео с камеры каждого из звонящих можно растянуть на весь экран.

Помимо прочего, клиенты сервиса с появлением обновления смогут переключиться на "тёмный режим" в WhatsApp Web и десктопной версии. А те, кто пользуется платформой с помощью устройств на базе KaiOS, получат возможность делиться обновлениями, которые будут исчезать через сутки.