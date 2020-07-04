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В Армении нашли тело российского военного в съёмной квартире

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

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Фото © Shutterstock

Тело российского военнослужащего обнаружили в съёмной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ.

4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части был обнаружен находившийся во внеслужебное время на съёмной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, причиной смерти стал суицид. По факту смерти военного возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Генпрокуратура Армении.

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