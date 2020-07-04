"Спартак" проиграл одной из худших команд лиги, хотя дважды вёл в счёте

В 26-м туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" дома принимал одного из аутсайдеров РПЛ — "Тамбов". Красно-белые усилиями Бакаева и Ларссона дважды выходили вперёд в счёте, но в итоге не удержали даже ничью. "Тамбов" сумел забить три гола и увёз из столицы три очка за победу.
За последние три матча команда Доменико Тедеско набрала всего одно очко из девяти возможных, дважды проиграв и один раз сыграв вничью. В настоящее время "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, однако уже в этом туре москвичей могут подвинуть четыре команды.
РПЛ, 26-й тур.
"Спартак" — "Тамбов" — 2:3.
Голы: Бакаев 36' (1:0, пен.), Чуперка 60' (1:1), Ларссон 64' (2:1), Грицаенко 73' (2:2), Обухов 82' (2:3, пен.).