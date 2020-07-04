"Я бы не сделал этого даже ради "Баварии". Сериал про Джордана вернул в футбол "убийцу пауков"

Есть в футболе такое выражение — сбить "паутинку". Так говорят про невероятно точный удар, после которого мяч залетает в самый угол ворот, как бы тревожа творение паука, который мог там заниматься своими делами. Со временем фраза трансформировалась даже в убийство самого паука — если этот удар не просто ювелирно точный, но и дико мощный. И если и был в футболе специалист по таким выстрелам, то это легендарный голландский полузащитник Арьен Роббен, который своей волшебной левой ногой издевательски легко раскладывал мячи по девяткам.

😍 Arjen Robben cuts inside, you know what happens next...#UCL winner @ArjenRobben back from retirement after signing with boyhood club Groningen 💚 pic.twitter.com/qZuw5gk33U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 29, 2020

Роббен закончил карьеру год назад, уйдя из футбола после десяти великолепных лет в "Баварии", с которой он выиграл абсолютно всё. Но за время карантина природа настолько очистилась, что Арьен решил вернуться!

36-летний игрок, который уже всё всем доказал, вдруг возвращается в родную команду, чтобы исполнить последний танец. Ничего не напоминает? Да это же сюжет сериала про Майкла Джордана, который этой весной гремел на Netflix. Его Воздушество тоже уходил из баскетбола, но потом вернулся и уже в солидном возрасте снова показал миру, что он всё ещё велик. Теперь тот же трюк решил провернуть Роббен!

Изначально великий голландец о возвращении даже и не думал, наслаждаясь прелестями футбольной пенсии. Да и "Бавария" отлично себя чувствует даже без человека, который на своих плечах тащил её последнюю декаду. А вот родной для Роббена "Гронинген" переживает далеко не лучшие времена. В этом сезоне команда шла в середине таблицы, но сезон в Нидерландах аннулировали, из-за чего бело-зелёные потеряли не только шансы подняться выше, но и лишились кучи денег — около пяти миллионов евро, что для скромного клуба из городка с населением 184 тысячи человек солидная сумма.

Onze nieuwe aanwinst, in ons nieuwe thuisshirt!💚



Komende week worden de tenues officieel gepresenteerd. Tot morgen bij de persconferentie van Arjen Robben!🤩#Arjenvolgjehart #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/UD9bGTGuOH — FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020

Боссы команды придумали нестандартную антикризисную меру, которая должна вернуть фанатов на трибуны (когда это будет разрешено, разумеется). Арьен Роббен — местная легенда, он родился здесь и выступал за "Гронинген" на заре своей карьеры, то есть двадцать лет назад. Руководители сделали всё, как в кино: загорелись идеей и максимально по-голливудски её реализовали. Сделали мотивационный ролик, смиксовав голы Роббена и моменты из сериала "Последний танец", и тайком приехали домой к Арьену с этим видео.

— В прошлом месяце мы тайно связались с его женой Бернадьен и договорились о своём приезде и новых переговорах. 21 мая я приехал в Мюнхен по приглашению его жены, мы удивили Арьена. Это был прекрасный момент. Мы заказали суши из их любимого местного ресторана и сделали нарезку из "Последнего танца" и действий самого Роббена. А потом мы сказали, что лучший способ помочь клубу в это время — сыграть за нас в футбол, — рассказал спортивный директор "Гронингена" Марк-Ян Фледдерюс.

Всё это настолько вдохновило футболиста, что он просто не мог отказать родной команде в трудный момент и объявил о возвращении на поле после годичного перерыва. В последний раз Роббен играл за "Гронинген", ещё когда у него на голове были волосы, но чего не сделаешь ради последнего танца!

Я люблю этот клуб. Дело в преданности. Я мог вернуться в футбол только ради "Гронингена". Я бы не сделал этого даже ради "Баварии" Арьен Роббен Легенда мирового футбола