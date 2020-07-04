Ковальчук избивает грушу, а Малкин стал вратарём. Как наши звёзды НХЛ готовятся к продолжению сезона

Ещё не определена точная дата старта плей-офф (скорее всего, игры начнутся в начале августа), однако уже сейчас известно, что 10 июля в НХЛ открываются тренировочные лагеря и команды смогут в полных составах начать серьёзную и полноценную подготовку к играм плей-офф. Сейчас же игроки занимаются с ограничениями, небольшими группами по шесть человек. Согласно заверениям комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, такой подход позволяет реально оценивать ситуацию с коронавирусом, а также защитить игроков и работников клубов от заражения. Некоторые российские хоккеисты не стали ждать официального открытия лагерей и начали индивидуальную работу на льду и за его пределами.

Михаил Сергачёв, защитник ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Защитник молний Михаил Сергачёв неплохо провёл регулярный чемпионат и после длительной паузы одним из первых среди российских легионеров вышел на лёд.

Евгений Малкин, нападающий ("Питтсбург Пингвинз")

Форвард пингвинов Евгений Малкин также приступил к занятиям на льду. Вот только вместо того, чтобы забрасывать шайбы, Джино предпочёл их отбивать, заменив в воротах голкипера Мэтта Мюррея.

Илья Ковальчук, нападающий ("Вашингтон Кэпиталз")

А вот нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук не торопится надевать коньки и активно тренируется на земле. Под руководством специалиста Кови оттачивает удары по груше. Вполне возможно, что в битвах за Кубок Стэнли эти боксёрские навыки Илье пригодятся.

Игорь Шестёркин, вратарь ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин использовал свой шанс и в ходе сезона отлично вписался в нью-йоркскую команду. В "Рейнджерс" сейчас три классных голкипера, и кому тренерский штаб доверит защищать ворота в плей-офф — большой вопрос. Неудивительно, что Игорь одним из первых вышел на лёд.

Update: Hockey is [still] fun. pic.twitter.com/bMzB0YQd5l — New York Rangers (@NYRangers) June 29, 2020

Александр Овечкин, нападающий ("Вашингтон Кэпиталз")

Лучший восьмой номер в истории НХЛ провёл свою первую тренировку на коньках. Конечно же, сейчас Александру есть чем заняться и вне льда (недавно Ови стал отцом во второй раз), однако должность капитана команды и статус мировой звезды обязывают Овечкина находиться на льду до официального открытия лагеря.

Владимир Тарасенко, нападающий ("Сент-Луис Блюз")

Кто уж точно больше всех соскучился по большому хоккею, так это нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко. В нынешнем регулярном чемпионате россиянин провёл всего лишь десять игр. Причиной тому стала травма плеча, полученная в игре против команды "Лос-Анджелес". Чтобы восстановить былые кондиции и в хорошей форме подойти к играм плей-офф, Владимиру нужно изрядно потрудиться, чем, собственно, форвард сейчас и занят.

Артемий Панарин, нападающий ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Сделав предложение своей девушке Алисе Знарок и хорошенько отдохнув в компании голкипера пантер Сергея Бобровского, самый улыбчивый и высокооплачиваемый хоккеист "Рейнджерс" Артемий Панарин также начал подготовку к продолжению сезона.