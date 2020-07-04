Более 200 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на планете за сутки число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч.

Отмечается, что за день выявлено 212 326 пациентов с CoViD-19. Таким образом, всего в мире зафиксировано 10 922 324 человека с коронавирусом. За минувшие сутки скончалось от инфекции 5134 инфицированных. Всего с начала пандемии умерло 523 011 человек по всему земному шару.

Статистика ВОЗ учитывает только официальные данные о случаях заболевания и смерти, которые предоставляют власти мировых держав.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 575 482. За прошедшие сутки этот показатель вырос на 129 772. Всего в этом регионе скончалось от коронавируса 259 094 человека. На втором месте — Европа, где за всё время зафиксировано 2 757 556 случаев инфицирования, из них 199 510 пациентов скончались.

Третью строчку по числу заболевших в мире занимает Восточносредиземноморский регион. Там выявлено 1 135 604 случая CoViD-19, зафиксирован 26 521 летальный исход.