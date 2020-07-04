Во Франции женщина упала с аттракциона и погибла на месте

Во французском парке развлечений Сан-Поль, который расположен в департаменте Уаза, женщина умерла в результате падения из тележки аттракциона под названием "Формула-1" (Formule 1). Об этом сообщает местная газета Courrier picard со ссылкой на заявление парка.

Известно, что трагедия произошла 4 июля примерно в 13:45 по местному времени. По некоторым данным, погибшей было 32 года.

Как сообщили представители парка развлечений, на место происшествия немедленно вызвали пожарных и врачей скорой помощи. Однако медикам не удалось вернуть к жизни женщину.

Газета Le Parisien также уточняет, что территория, на которой произошла трагедия, была закрыта, но сам развлекательный парк продолжил свою работу.