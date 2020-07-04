Во Франции женщина упала с аттракциона и погибла на месте

Во французском парке развлечений Сан-Поль, который расположен в департаменте Уаза, женщина умерла в результате падения из тележки аттракциона под названием "Формула-1" (Formule 1). Об этом сообщает местная газета Courrier picard со ссылкой на заявление парка.
Известно, что трагедия произошла 4 июля примерно в 13:45 по местному времени. По некоторым данным, погибшей было 32 года.
Как сообщили представители парка развлечений, на место происшествия немедленно вызвали пожарных и врачей скорой помощи. Однако медикам не удалось вернуть к жизни женщину.
Газета Le Parisien также уточняет, что территория, на которой произошла трагедия, была закрыта, но сам развлекательный парк продолжил свою работу.
Стоит отметить, что это не первая гибель человека на этом аттракционе. В 2009 году с него же упала и насмерть разбилась 35-летняя женщина.