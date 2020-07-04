В Крыму отреагировали на отказ Турции признавать полуостров территорией России

Сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что полуострову не требуется признание своего российского статуса со стороны третьих стран. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признаёт "незаконную аннексию Крыма".

— Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России, — отметил Цеков.

Сенатор также добавил, что мировым странам рано или поздно придётся признать Крым территорией России, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.

Кроме того, как сообщил председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, глава МИД Турции "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он подчеркнул, что министра иностранных дел назначает президент страны, отметив, что "ничто не вечно под луной".

— И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь, подождём правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго, — заявил Умеров.

Он рассказал, что отказ признавать полуостров территорией России может нанести большой урон экономике Турции в сельскохозяйственной, энергетической и туристической сферах.

Прокомментировал данное заявление турецких властей и крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов. Он заметил, что в Турции есть две точки зрения по поводу Крыма: официальная, предполагающая непризнание его российским, и общественная — прямо противоположная.

— Турция находится между необходимостью быть солидарной с Западом и США в крымском вопросе и собственными интересами в Крыму через свою многочисленную диаспору крымских татар, — отметил эксперт.

Смирнов добавил, что Украина без полуострова неинтересна крымско-татарской диаспоре Турции. По его словам, в Турции относятся к крымским татарам как к братскому народу и признание полуострова российским стало бы главным подтверждением этого отношения.