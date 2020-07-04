Чалов забил гол впервые за 7 месяцев и помог ЦСКА уничтожить "Ахмат"

В 26-м туре Российской премьер-лиги московский ЦСКА с лёгкостью обыграл грозненский "Ахмат", забив в ворота соперника четыре гола за 30 с небольшим минут. Одним из авторов забитых мячей стал лучший бомбардир прошлого чемпионата Фёдор Чалов, который не мог отличиться более семи месяцев. Последний раз он зажигал свою фамилию на табло 28 ноября 2019 года в матче Лиги Европы против "Лудогорца".