Чалов забил гол впервые за 7 месяцев и помог ЦСКА уничтожить "Ахмат"

В 26-м туре Российской премьер-лиги московский ЦСКА с лёгкостью обыграл грозненский "Ахмат", забив в ворота соперника четыре гола за 30 с небольшим минут. Одним из авторов забитых мячей стал лучший бомбардир прошлого чемпионата Фёдор Чалов, который не мог отличиться более семи месяцев. Последний раз он зажигал свою фамилию на табло 28 ноября 2019 года в матче Лиги Европы против "Лудогорца".
В составе ЦСКА также отличились хорват Никола Влашич и исландец Арнор Сигурдссон, ещё один мяч грозненцы забили в свои ворота. Таким образом, армейцы набрали 43 очка и сравнялись с "Ростовом", который занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
РПЛ, 26-й тур.
"Ахмат" — ЦСКА — 0:4.
Голы: Чалов 61' (0:1), Влашич 62' (0:2), Сигурдссон 65' (0:3), Семёнов 84' (0:4, автогол).