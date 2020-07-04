"Локомотив" потерял очки в игре с "Сочи" и приблизил "Зенит" к досрочному чемпионству

Голов в матче в Черкизове зафиксированно не было. "Локомотив" имел превосходство над "Сочи". И даже забил два гола, но из-за офсайда они не были засчитаны. Однако в компенсированное арбитром время "железнодорожники" получили шанс пробить пенальти, но Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.
На табло после финального свистка - 0:0. И это на руку лидеру чемпионата - "Зениту". Ведь команда Сергея Семака, если завтра победит на выезде "Краснодар", досрочно станет чемпионом. "Локомотив" важнейшие очки для себя уже потерял.
Напомним, что "Зенит" сыграет с "Краснодаром" завтра, 5 июля. Начало в 20:30 (мск).
РПЛ. 26-й тур
"Локомотив" - "Сочи" - 0:0