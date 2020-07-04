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"Локомотив" потерял очки в игре с "Сочи" и приблизил "Зенит" к досрочному чемпионству

"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу - 0:0.

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Фото © ФК "Локомотив"

Голов в матче в Черкизове зафиксированно не было. "Локомотив" имел превосходство над "Сочи". И даже забил два гола, но из-за офсайда они не были засчитаны. Однако в компенсированное арбитром время "железнодорожники" получили шанс пробить пенальти, но Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.

На табло после финального свистка - 0:0. И это на руку лидеру чемпионата - "Зениту". Ведь команда Сергея Семака, если завтра победит на выезде "Краснодар", досрочно станет чемпионом. "Локомотив" важнейшие очки для себя уже потерял.

Напомним, что "Зенит" сыграет с "Краснодаром" завтра, 5 июля. Начало в 20:30 (мск).

РПЛ. 26-й тур

"Локомотив" - "Сочи" - 0:0

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