"Локомотив" потерял очки в игре с "Сочи" и приблизил "Зенит" к досрочному чемпионству

Голов в матче в Черкизове зафиксированно не было. "Локомотив" имел превосходство над "Сочи". И даже забил два гола, но из-за офсайда они не были засчитаны. Однако в компенсированное арбитром время "железнодорожники" получили шанс пробить пенальти, но Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.