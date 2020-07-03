"Зенит" может стать чемпионом уже в эти выходные. А кто и когда победит в других лигах?

Петербургский "Зенит" во главе с Сергеем Семаком близок ко второму подряд чемпионству. Для этого сине-бело-голубым осталось одержать всего две победы. У петербуржцев 59 очков, у ближайшего преследователя — "Локомотива" — 48. До конца сезона команду из Северной столицы ждут встречи с "Краснодаром", "Сочи", "Ахматом" и "Оренбургом". Нет никаких сомнений, что золото им достанется досрочно. У команды длинная скамейка игроков, ярко проявляет себя новая связка Азмун — Малком — Дзюба. И есть даже шанс, что чемпионом "Зенит" станет уже в воскресенье!

Для этого петербуржцам нужно победить команду "Краснодар", а "Локомотив" должен потерять очки в матче с "Сочи". И этот сценарий выглядит более чем реалистичным. Железнодорожники с новым тренером играют не столь стабильно, а вот команда с берегов Чёрного моря выглядит уверенно. Активно забивает и Александр Кокорин.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, то это будет самое раннее досрочное чемпионство в нынешнем веке! Последние 20 лет никто за четыре тура до конца турнира не становился чемпионом, за три тура — многократно. Так что подопечные Семака могут войти в историю.

Если этого не случится, то чемпионами сине-бело-голубые могут стать во время домашнего матча с "Сочи" 8 июля. Для этого нужно победить команду "Краснодар" в ближайшие выходные, а затем и "Сочи". И это тоже неплохой вариант. Золото можно отпраздновать дома со своими болельщиками!

Фото © EPA / ANATOLY MALTSEV / ТАСС

"Локомотив" — "Сочи". 4 июля (суббота). 20:30. Прямой эфир: "Матч ТВ". "Краснодар" — "Зенит". 5 июля (воскресенье). 20:30. Прямой эфир: "Матч ТВ".

А что в Европе?

В Европе в некоторых лигах уже определились чемпионы. Напомним, что во Франции и Нидерландах чемпионаты были завершены досрочно. Золотые медали Лиги 1 достались ПСЖ, а в Эредивизи победителя решили не определять.

Остальные турниры продолжились. После паузы из-за пандемии первый чемпион определился в Бундеслиге. В середине июня "Бавария" в восьмой раз подряд взяла золото. Затем определился победитель Английской премьер-лиги. Впервые за 30 лет чемпионом стал "Ливерпуль". Досрочно первое место досталось и донецкому "Шахтёру" на Украине. Для горняков это уже четвёртое золото подряд. Основная интрига остаётся в двух чемпионатах — Испании и Италии.

В Ла Лиге борьба между "Реалом" и "Барселоной" продолжается. Каталонский клуб в последних двух матчах сыграл вничью с "Сельтой" (2:2) и "Атлетико" (2:2), потеряв очки. Напомним, что Смолов забил в ворота "Барсы", тем самым помог и "Реалу". И пока в Каталонии активно обсуждают отставку Сетьена Кике, команда Зинедина Зидана после возобновления чемпионата не знает поражений. Это позволило им сначала сравняться с сине-гранатовыми по очкам, а потом и обойти их. Отрыв за пять туров до конца чемпионата пока составляет четыре очка. Так что интрига в Испании в самом разгаре.

В Италии ситуация похожая. "Ювентус" лидирует с 72 очками, у "Лацио" — 68. Но тут важно отметить, что у "Интера" — 64. А впереди ещё девять туров! Ситуация может поменяться кардинально.