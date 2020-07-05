Лучший боец UFC спас жизнь пьяному американцу

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс рассказал, что спас жизнь человеку во время празднования Дня независимости США.

Как сообщил спортсмен на своей странице в "Твиттере", он со своими друзьями увидел в парке лежащего на земле мужчину, который был сильно пьян. Джонс оттащил его в тень, привёл в чувства и заставил выпить четыре бутылки воды.

— Мы убеждены, что сегодня спасли этому человеку жизнь. Чувствую себя невероятно, — написал боец и призвал подписчиков не считать его героем.