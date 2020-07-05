В Китае у скотовода подтвердили бубонную чуму

У скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердился диагноз "бубонная чума". Об этом сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на Комитет здравоохранения города Баян-Нур.

— Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное, — заявили в комитете.

Сразу после госпитализации больного в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за опасности распространения чумы среди населения. Жителям города рекомендовали не охотиться на диких животных и при появлении признаков заболевания немедленно сообщать об этом уполномоченным ведомствам.