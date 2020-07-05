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В Китае у скотовода подтвердили бубонную чуму

После госпитализации больного в городе Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

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Фото © Pixabay

У скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердился диагноз "бубонная чума". Об этом сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на Комитет здравоохранения города Баян-Нур.

Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное, — заявили в комитете.

Сразу после госпитализации больного в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за опасности распространения чумы среди населения. Жителям города рекомендовали не охотиться на диких животных и при появлении признаков заболевания немедленно сообщать об этом уполномоченным ведомствам.

Ранее китайские учёные во время проведения научных исследований обнаружили новый штамм свиного гриппа. Отмечалось, что он может быть потенциально опасным и привести к пандемии, подобной коронавирусу.

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