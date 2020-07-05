Ларисе Долиной припомнили старое интервью и осудили за слова о привилегиях на дороге

Певице Ларисе Долиной припомнили интервью в программе "Сто вопросов к взрослому" 2010 года выпуска, в котором она рассказала о привилегиях на дороге. Артистка призналась, что в очень исключительных случаях её водитель может нарушить правила дорожного движения и избежать наказания, поскольку у неё есть "специальный документ".

Звезда рассказывала, что пропуск ей выдал "самый главный гаишник России" и он запрещает инспекторам останавливать её машину. Долина подчеркнула при этом, что её водителю запрещено нарушать правила. Он может сделать это только "при острой необходимости".

— Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся. Но меня не штрафуют за это, — говорит Долина.

Архивное видео интервью опубликовало "Центральное телевидение", после чего оно вызвало бурную реакцию у пользователей Сети. Комментаторов возмутило, что даже у популярной певицы может быть такое разрешение. Долину тут же окрестили "вторым Ефремовым" и "княгиней нецарских кровей".

— Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется, — иронично заметил один из пользователей.