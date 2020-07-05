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Ларисе Долиной припомнили старое интервью и осудили за слова о привилегиях на дороге

Звезда рассказывала, что её не штрафуют ни за какие нарушения.

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Певице Ларисе Долиной припомнили интервью в программе "Сто вопросов к взрослому" 2010 года выпуска, в котором она рассказала о привилегиях на дороге. Артистка призналась, что в очень исключительных случаях её водитель может нарушить правила дорожного движения и избежать наказания, поскольку у неё есть "специальный документ".

Звезда рассказывала, что пропуск ей выдал "самый главный гаишник России" и он запрещает инспекторам останавливать её машину. Долина подчеркнула при этом, что её водителю запрещено нарушать правила. Он может сделать это только "при острой необходимости".

Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся. Но меня не штрафуют за это, — говорит Долина.

Архивное видео интервью опубликовало "Центральное телевидение", после чего оно вызвало бурную реакцию у пользователей Сети. Комментаторов возмутило, что даже у популярной певицы может быть такое разрешение. Долину тут же окрестили "вторым Ефремовым" и "княгиней нецарских кровей".

Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется, — иронично заметил один из пользователей.

Возмущения в Сети из-за привилегий Ларисы Долиной на дороге особенно сильны в связи с недавним ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Артист сел за руль пьяным и протаранил на встречной полосе ВАЗ. Водитель машины скончался в больнице, актёру грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия он отправлен под домашний арест на два месяца. В рамках расследования также возбуждено дело о сбыте наркотиков.

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