Ларисе Долиной припомнили старое интервью и осудили за слова о привилегиях на дороге

Певице Ларисе Долиной припомнили интервью в программе "Сто вопросов к взрослому" 2010 года выпуска, в котором она рассказала о привилегиях на дороге. Артистка призналась, что в очень исключительных случаях её водитель может нарушить правила дорожного движения и избежать наказания, поскольку у неё есть "специальный документ".
Звезда рассказывала, что пропуск ей выдал "самый главный гаишник России" и он запрещает инспекторам останавливать её машину. Долина подчеркнула при этом, что её водителю запрещено нарушать правила. Он может сделать это только "при острой необходимости".
— Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся. Но меня не штрафуют за это, — говорит Долина.
Архивное видео интервью опубликовало "Центральное телевидение", после чего оно вызвало бурную реакцию у пользователей Сети. Комментаторов возмутило, что даже у популярной певицы может быть такое разрешение. Долину тут же окрестили "вторым Ефремовым" и "княгиней нецарских кровей".
— Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется, — иронично заметил один из пользователей.
Возмущения в Сети из-за привилегий Ларисы Долиной на дороге особенно сильны в связи с недавним ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Артист сел за руль пьяным и протаранил на встречной полосе ВАЗ. Водитель машины скончался в больнице, актёру грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия он отправлен под домашний арест на два месяца. В рамках расследования также возбуждено дело о сбыте наркотиков.