В "Синих ведёрках" предложили помощь с доказательством вины Ефремова

Эксперты ОНФ готовы помочь с доказательством вины актёра Михаила Ефремова в ДТП и оказать правовую помощь семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

— Правила дорожного движения едины для всех — будь ты чиновник, актёр. За рулём в потоке машин — ты участник дорожного движения, и никто не имеет права подвергать чужую жизнь опасности. А садиться пьяным за руль — преступление, — отметил он.

Шкуматов добавил, что если родственники погибшего пожелают, то эксперты ОНФ окажут помощь, чтобы добиться наказания Ефремова. По мнению общественника, актёр совершил очевидное преступление, которое запечатлели камеры видеонаблюдения. А состояние алкогольного опьянения, в котором находился Ефремов, является отягчающим обстоятельством, и "он за это должен ответить перед судом".

— Вообще вся эта история с Ефремовым начинает напоминать ужасное телевизионное шоу. Казалось бы, всё очевидно, правила дорожного движения должны быть едины для всех! Но вокруг этого дела начали происходить странные движения, включая эпатажное заявление адвокатов о невиновности Ефремова, — отметил Шкуматов.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.