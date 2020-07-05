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В "Синих ведёрках" предложили помощь с доказательством вины Ефремова

Пётр Шкуматов сравнивает эту историю с телешоу.

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Эксперты ОНФ готовы помочь с доказательством вины актёра Михаила Ефремова в ДТП и оказать правовую помощь семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

Правила дорожного движения едины для всех будь ты чиновник, актёр. За рулём в потоке машин ты участник дорожного движения, и никто не имеет права подвергать чужую жизнь опасности. А садиться пьяным за руль преступление, — отметил он.

Шкуматов добавил, что если родственники погибшего пожелают, то эксперты ОНФ окажут помощь, чтобы добиться наказания Ефремова. По мнению общественника, актёр совершил очевидное преступление, которое запечатлели камеры видеонаблюдения. А состояние алкогольного опьянения, в котором находился Ефремов, является отягчающим обстоятельством, и "он за это должен ответить перед судом".

Вообще вся эта история с Ефремовым начинает напоминать ужасное телевизионное шоу. Казалось бы, всё очевидно, правила дорожного движения должны быть едины для всех! Но вокруг этого дела начали происходить странные движения, включая эпатажное заявление адвокатов о невиновности Ефремова, — отметил Шкуматов.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

Недавно адвокат Ефремова сделал несколько громких заявлений о том, что вину его подзащитного в гибели другого водителя ещё нужно доказать.

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